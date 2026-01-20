ЧАЕС втратила зовнішнє електропостачання — МАГАТЕ

Кілька українських електричних підстанцій, які мають ключове значення для ядерної безпеки, зазнали впливу внаслідок масштабної військової активності. Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, вранці було зафіксовано ураження електричної інфраструктури, важливої для безпечної роботи ядерних об’єктів в Україні. Зокрема, Чорнобильська атомна електростанція повністю втратила зовнішнє електропостачання.

Також, за інформацією агентства, було пошкоджено лінії електропередачі, що забезпечують зовнішнє живлення інших атомних електростанцій країни.

«МАГАТЕ активно відстежує розвиток подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку», — заявив Рафаель Гроссі.