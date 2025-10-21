Голосування у Раді щодо надання звання Героя України Ірині Фаріон провалилося

Верховна Рада провалила голосування про звернення до президента щодо надання звання Героя України застреленій у Львові мовознавиці Ірині Фаріон.

Про це повідомляє hromadske.

Група депутатів, яка подавала звернення, просила надати Ірині Фаріон звання Героя України з відзначенням орденом посмертно.

Під час голосування 21 жовтня про попередню підтримку рішення “за” проголосували 199 народних депутатів. А під час голосування про власне направлення депутатського запиту до президента кількість голосів зменшилася до 189, тоді як для проходження рішення потрібно мінімум 226 голосів.

Нагадаємо, петиція за присвоєння Ірині Фаріон посмертного звання Героя України зібрала необхідні 25 тисяч голосів. У зверненні зазначалося, що за час своєї діяльності вона багаторічно укріплювала позиції української мови та зробила “значний внесок у збереження української державності в умовах постійної культурної, інформаційної експансії РФ”.