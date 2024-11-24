Макс Ферстаппен четвертий рік поспіль став чемпіоном світу Формули-1

Пілот «Red Bull» Макс Ферстаппен виграв титул чемпіона світу з автоперегонів у класі «Формула-1» четвертий рік поспіль, передає Sky News.

Його перемога була підтверджена після п’ятого місця на Гран-прі Лас-Вегаса. Перемогу у цій гонці здобув пілот Mercedes Джордж Рассел.

27-річний пілот став лише шостим гонщиком в історії Формули-1, який виграв чотири титули або більше, випередивши Ландо Норріса.

Тепер, коли Норріс отримав картатий прапор лише шостим, Ферстаппен гарантовано завоював світову корону за дві гонки, що залишилися.

«Боже мій, чувак, – сказав емоційний Ферстаппен після здобуття титулу чемпіона світу. – Що за сезон. Чотири рази. Було трохи складніше, ніж минулого року».

Міхаель Шумахер і Льюїс Хемілтон виграли рекордні сім разів, а аргентинська легенда 1950-х Хуан-Мануель Фанхіо – п’ять разів, випередивши Алена Проста, Себастьяна Феттеля і тепер уже Ферстаппена – чотири рази.

Вигравши кожен чемпіонат світу серед пілотів з моменту своєї першої перемоги в суперечливій кінцівці сезону 2021 року, Ферстаппен приєднався до Хемілтона, Фанхіо та Феттеля, які виграли по чотири титули поспіль.