Спорт

Команда Формули-1 вперше в історії підписала українця

12 Вересня 2023 17:55
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формула 1

Український картингіст Олександр Бондарев приєднався до академії команди Королівських автоперегонів “Вільямс” та може стати першим в історії українським пілотом у Формулі-1.

14-річний пілот поповнив лави програми розвитку британської команди. Чемпіон Європи-2023 у категорії OK Junior намагатиметься стати першим українцем, який проб’ється до Формули-1.

“Вільямс – одна з найзнаковіших команд в автоспорті, до її складу входять одні з найкращих пілотів у спортивних перегонах, тож для мене велика честь отримати шанс стати частиною цієї історії. З п’яти років, коли я почав займатися картингом, я мріяв про Формулу-1. На мене, звісно, чекає довгий шлях, але це великий крок для мене”, – заявив Бондарев.

Спортивний директор “Вільямса” Свен Смітс заявив, що команда не могла пройти повз величезний потенціал українця в такому юному віці. Академія надаватиме Бондареву всю необхідну підтримку в юніорських категоріях автоспорту. Новий етап у кар’єрі пілота – виступ на чемпіонаті світу з картингу за команду “Према” в жовтні.


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