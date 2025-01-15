Кримінал

Затримано члена КРАІЛ за підтримку онлайн-казино, яке відмивало російські гроші
15 Січня 2025 13:23
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ДБР затримали держслужбовця КРАІЛ за сприяння онлайн-казини російського походження/ Фото: ДБР
ДБР затримали держслужбовця КРАІЛ за сприяння онлайн-казини російського походження/ Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

“Затриманий держслужбовець категорії “А” разом із Головою КРАІЛ протягом тривалого часу не анулював ліцензії підприємства на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет, за результатом чого був втілений злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які надалі потрапляли в розпорядження представників держави-агресора”, – повідомили в ДБР.

Під час розслідування були виявлені факти пособництва державі-агресору та документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, та підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.

Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору.

Нагадаємо, 18 грудня 2024 року працівники ДБР затримали керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту (ст. 111-2 та ст. 309 КК України).

Затримання держслужбовця КРАІЛ / Фото: ДБР

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