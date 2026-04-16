Журналісти дослідили активи “таємного” заступника керівника ДБР із зарплатою в 3 млн грн, — розслідування Bihus.Info

Журналісти встановили особу заступника директора Державного бюро розслідувань, про якого раніше не було публічної інформації. Йдеться про Ростислава Пекаря, ім’я якого відсутнє на офіційному сайті ДБР, у реєстрі декларацій та звітах відомства.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

За даними розслідування, Пекар обійняв посаду заступника директора ДБР у 2025 році. Водночас інформації про проведення конкурсу на цю посаду немає, як і згадок про нього у відкритих джерелах.

За даними журналістів, заступник директора ДБР отримує понад 3 млн грн зарплати на рік та користується службовим автомобілем Toyota Prado вартістю близько 60 тисяч доларів.

До роботи в ДБР Пекар понад 20 років служив у податковій міліції. У Бюро він пройшов шлях від оперативного працівника до заступника директора за чотири роки.

Також журналісти дослідили зростання доходів бізнесу дружини Пекаря та придбання нерухомості родиною. Зокрема, компанія дружини почала стрімко збільшувати прибутки після 2017 року, а згодом вона запустила власне виробництво косметики та зареєструвала компанію в Польщі.

“З початком шаленого успіху в бізнесі, Анна Пекар пішла “шопитися” на ринку нерухомості попри відсутній раніше активний інтерес до інвестицій з її боку. У 2017 році жінка вклалася у квартиру в елітному ЖК “А52” прямісінько у центрі столиці та у дорогу земельну ділянку під Києвом. Наступного року дружина Пекаря вклалася у столичний офіс на 160 квадратів, а незабаром, у 2019-му, стала власницею будинку в дорогому котеджному містечку “Золоче”. Загалом жінка за кілька перших років життя з Пекарем “нашопилася” на мінімум 300 тисяч доларів”, – йдеться в публікації.

Крім того, за даними джерел Bihus.Info, після приходу Пекаря до ДБР у відомстві з’явився постачальник, який укладав “таємні” договори на суму близько 50 млн грн. Компанія працює у сфері кібербезпеки, а її директор, як і Пекар, раніше служив у податковій міліції.

У відповіді на запит журналістів Пекар заявив, що не підтримує позаслужбових чи дружніх відносин із керівником цієї компанії та не бере участі у процедурах закупівель.