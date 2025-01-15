Політика

Президента Південній Кореї заарештували для допиту, – ЗМІ  
15 Січня 2025 11:04
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Юн Сок Йоль / Фото: Reuters
Юн Сок Йоль / Фото: Reuters

У Південній Кореї правоохоронці заарештували президента країни Юна Сук Йола, проти якого було оголошено імпічмент через оголошення у країні воєнного стану. Президент залишив свою резиденцію у супроводі конвою.

Про це інформує видання Yonhap.

“Відстороненого президента Юна Сук Йола слідчі затримали у середу в його резиденції і везуть його на допит у зв’язку з короткочасним введенням ним воєнного стану”, – йдеться в повідомленні.

Ордер на затримання Юна був виконаний згідно з повідомленням Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO).

Журналісти показали, як колона автомобілів, імовірно з Юном, виїхала з президентської резиденції в центрі Сеула і попрямувала до офісу CIO у Гвачхоні, на південь від Сеула.

Нагадаємо, політична криза у Південній Кореї загострилася після того, як 3 грудня 2024 року Юн Сок Йоль запровадив воєнний стан. За кілька годин парламент країни скасував цей стан, а самого президента звинуватили у держзраді та зловживанні владою. Наприкінці грудня суд видав ордер на його арешт.

Колона автомобілів, імовірно, з президентом Юн Сок Йолом, залишає президентську резиденцію / Фото: Yonhap

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Президента Південній Кореї заарештували для допиту, – ЗМІ  
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