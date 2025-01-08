Політика

Президента Південної Кореї знову намагаються арештувати, він забарикадувався у резиденції
8 Січня 2025 09:54
Співробітники служби безпеки біля резиденції президента Південної Кореї / Фото: REUTERS
Співробітники служби безпеки біля резиденції президента Південної Кореї / Фото: REUTERS

Президента Південної Кореї Юн Сок Йола, якому раніше було оголошено імпічмент, вже вдруге намагаються арештувати.

Як повідомляє Reuters, політик відмовився з’явитися на допит і забарикадувався у своїй резиденції.

За інформацією журналістів, навколо будівлі посилено заходи безпеки: встановлено барикади, колючий дріт та заблоковано під’їзди автобусами.

Голова Управління з розслідування корупції серед високопосадовців О Донг Вон заявив, що влада ретельно підготується до наступного виконання ордера на арешт. Попередня спроба затримання 3 січня виявилася невдалою, триваючи понад шість годин через протистояння у президентському комплексі. Зрештою, слідчі були змушені тимчасово відкликати ордер.

О Донг Вон запевнив, що “наступне виконання ордера стане остаточним”.

Політична криза у Південній Кореї загострилася після того, як 3 грудня 2024 року Юн Сок Йоль запровадив воєнний стан. За кілька годин парламент країни скасував цей стан, а самого президента звинуватили у держзраді та зловживанні владою. Наприкінці грудня суд видав ордер на його арешт.


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