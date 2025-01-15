Суспільство

Пожежа на нафтопереробному заводі в Росії: що відомо
15 Січня 2025 09:25
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Пожежа на НПЗ "Лукойл" / Фото: росЗМІ
Пожежа на НПЗ "Лукойл" / Фото: росЗМІ

Вранці 15 січня у Волгоградській області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі “Лукойл”. Місцеві жителі повідомляли про звук вибуху перед поширенням вогню.

Про це пишуть російські пабліки.

Факт пожежі місцева влада та МНС не підтвердили. Проте росЗМІ пишуть, що загоряння було викликано “внутрішніми причинами, а не зовнішнім впливом”.

“На заводі загорілася установка № 18 і два теплообмінники. Наразі все загасили, загиблих і постраждалих унаслідок інциденту немає, точні причини пожежі встановлюють, проте вже зараз відомо, що пожежа виникла внаслідок позаштатної ситуації, ніяк не пов’язаної з будь-яким зовнішнім впливом”, – йдеться в повідомленні.


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