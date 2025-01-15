Суспільство

Росіяни атакували Львівщину ракетами та дронами: є влучання по об’єктах критичної інфраструктури
15 Січня 2025 09:39
Рятувальник на місці обстрілу Фото ілюстративне: Максим Козицький
Рятувальник на місці обстрілу Фото ілюстративне: Максим Козицький

Вночі та вранці 15 січня у небі Львівщини було зафіксовано російські БпЛА та крилаті ракети. По безпілотнику відпрацювала ППО, у двох районах є ракетні влучання.

Про це повідомив начальник Львівська ОВА Максим Козицький.

“Під час першої повітряної тривоги, яка тривала з 1:35 по 2:48, на територію Львівської області залетів ворожий ударний безпілотник. Нашим воїнам ППО вдалося знищити його. Обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань”, – йдеться в повідомленні.

Під час ранкової тривоги, яка тривала з 6:12 по 8:12, ворог атакував Львівщину крилатими ракетами. Є влучання по двох об’єктах критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.

“Без постраждалих, але з руйнуваннями. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Вимкнень електроенергії наразі не запроваджують”, – написав Козицький.

Через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих нема.

Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів. На місці працюють профільні служби.


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