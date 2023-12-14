Лідери Європейського Союзу схвалили відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою

Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Про це повідомив Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

“Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює”, – написав очільник України.

Рішення лідерів ЄС означає, що Європейська комісія без подальшого відтермінування починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство (так звану переговорну рамку).

Її можуть затвердити на наступному саміті ЄС навесні 2024 року, якщо буде визнано, що Україна виконала всі попередні критерії Єврокомісії.