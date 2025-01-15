У Повітряних силах назвали ракети, які застосувала Росія для масованої атаки на Україну

15 січня військові РФ здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА Shahed та дронами-імітаторами. ППО вдалося збити збито 30 ракет та 47 ворожих безпілотників.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 117 повітряних цілей противника:
- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN (район пуску – Бєлгородська обл.);
- 7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків – Тульська обл.);
- 4 крилаті ракети «Калібр» (район пусків – акваторія Чорного моря);
- 27 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Волгоградська обл.);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська обл.);
- 74 ударних БпЛА Shahed та дронів-імітаторів різних типів (райони пусків – Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ).
Станом на 10:00 підтверджено збиття 77 повітряних цілей:
- 23 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ;
- 3 крилатих ракет «Калібр»;
- 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 47 ударних БпЛА Shahed та дронів-імітаторів різних типів, ще 27 не досягли цілей – локаційно втрачені.
У повітряних силах зазначили, що не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей.
Противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. Внаслідок російської атаки є ураження об’єктів.