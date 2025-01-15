Суспільство

У Повітряних силах назвали ракети, які застосувала Росія для масованої атаки на Україну
15 Січня 2025 12:20
Робота системи Patriot / Фото: Міністерство оборони США
Робота системи Patriot / Фото: Міністерство оборони США

15 січня військові РФ здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА Shahed та дронами-імітаторами. ППО вдалося збити збито 30 ракет та 47 ворожих безпілотників.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 117 повітряних цілей противника:

  • 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN (район пуску – Бєлгородська обл.);
  • 7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків – Тульська обл.);
  • 4 крилаті ракети «Калібр» (район пусків – акваторія Чорного моря);
  • 27 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Волгоградська обл.);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська обл.);
  • 74 ударних БпЛА Shahed та дронів-імітаторів різних типів (райони пусків – Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

Станом на 10:00 підтверджено збиття 77 повітряних цілей:

  • 23 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ;
  • 3 крилатих ракет «Калібр»;
  • 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 47 ударних БпЛА Shahed та дронів-імітаторів різних типів, ще 27 не досягли цілей – локаційно втрачені.

У повітряних силах зазначили, що не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей.

Противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. Внаслідок російської атаки є ураження об’єктів.


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