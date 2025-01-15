Суспільство

Німеччина передає Україні 60 ракет до систем ППО Iris-T
15 Січня 2025 10:17
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Ракета Iris-T / Фото ілюстративне: wikipedia
Ракета Iris-T / Фото ілюстративне: wikipedia

Постачання 60 ракет для системи ППО Iris-T стане результатом проведених у Києві переговорів між міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє видання DBwV.

“Найближчим часом Німеччина надасть Україні 60 додаткових ракет для системи ППО Iris-T для захисту від російських атак. За інформацією німецького агентства преси, постачання буде здійснено із запасів Бундесверу і є результатом урядових переговорів міністра оборони Бориса Пісторіуса у Києві”, – йдеться в повідомленні.

Загальна вартість ракет становить близько 60 мільйонів євро. Через складну ситуацію в Україні рішення було ухвалено без уточнення додаткового фінансування.

Нагадаємо, днями у Німеччині анонсували передачу Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони IRIS-T та 13 зенітно-гарматних танків “Гепард”. Терміни постачання озброєння не називалися.


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