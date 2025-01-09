Німеччина анонсувала передачу Україні ракет для систем ППО IRIS-T та 13 “Гепардів”

У Німеччині заявили про передачу Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони IRIS-T та 13 зенітно-гарматних танків “Гепард”. Терміни постачання озброєння не називаються.

Відповідну заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні Української контактної групи на американській базі в Рамштайні, пише N-tv.

За словами Пісторіуса, ці ракети спершу призначалися для Бундесверу, але тепер їх одразу з виробництва відправлять в Україну. Таке рішення міністр пояснив авіаударами, які Росії продовжує завдавати по Україні.

Також міністр анонсував постачання Україні додаткових систем ППО та бойових машин і бронетранспортерів.

Для захисту найбільшого логістичного вузла підтримки України Німеччина також розгорне два зенітно-ракетні комплекси Patriot і 200 солдатів у Польщі, де вони будуть підпорядковані НАТО, приблизно на шість місяців протягом найближчих тижнів.