Суспільство

Німеччина анонсувала передачу Україні ракет для систем ППО IRIS-T та 13 “Гепардів”
9 Січня 2025 18:39
читать на русском →
Борис Пісторіус та Володимир Зеленський / Фото: N-tv
Борис Пісторіус та Володимир Зеленський / Фото: N-tv

У Німеччині заявили про передачу Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони IRIS-T та 13 зенітно-гарматних танків “Гепард”. Терміни постачання озброєння не називаються.

Відповідну заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні Української контактної групи на американській базі в Рамштайні, пише N-tv.

За словами Пісторіуса, ці ракети спершу призначалися для Бундесверу, але тепер їх одразу з виробництва відправлять в Україну. Таке рішення міністр пояснив авіаударами, які Росії продовжує завдавати по Україні.

Також міністр анонсував постачання Україні додаткових систем ППО та бойових машин і бронетранспортерів.

Для захисту найбільшого логістичного вузла підтримки України Німеччина також розгорне два зенітно-ракетні комплекси Patriot і 200 солдатів у Польщі, де вони будуть підпорядковані НАТО, приблизно на шість місяців протягом найближчих тижнів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Січня 2025 13:40

США оголосили про пакет допомоги Україні на $500 млн. Це останній пакет від адміністрації Байдена
9 Січня 2025 21:49

Умєров зробив заяву щодо розміщення миротворців в Україні
9 Січня 2025 18:39

Німеччина анонсувала передачу Україні ракет для систем ППО IRIS-T та 13 “Гепардів”
9 Січня 2025 18:03

Працівника Сумського ТЦК, підозрюваного у вбивстві, відпустили під особисті зобов’язання, – ЗМІ
9 Січня 2025 17:04

На “Рамштайні” затвердили вісім стратегічних дорожніх карт для СОУ до 2027 року, – Умєров
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки