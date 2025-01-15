Суспільство

У Повітряних силах показали бойову роботу зі збиття “шахедів”
15 Січня 2025 12:57
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Робота мобільної вогневої групи / Фото ілюстративне: НГУ
Робота мобільної вогневої групи / Фото ілюстративне: НГУ

Повітряне командування “Схід” оприлюднило кадри бойової роботи та збиття ворожих БпЛА на східному напрямку.

Відео опубліковано на сторінці ПК “Схід” в Facebook.

За даними повітряних сил, сьогодні вночі Росія атакувала Україну 74 ударними БпЛА Shahed та дронами-імітаторами різних типів. Пуски здійснювалися з районів російських міст Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Підтверджено збиття 47 ударних “шахедів” та дронів-імітаторів, ще 27 БпЛА не досягли цілей та вважаються локаційно втраченими.


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