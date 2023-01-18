Стали відомі імена загиблих пасажирів і пілотів гелікоптера, що впав у Броварах

Оприлюднено імена пасажирів та пілотів гелікоптера, що впав у Броварах. Серед них троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та 3 особи – з числа помічників та охорони міністра.

Імена оприлюднили голова ДСНС Сергій Круг та заступник глави МВС Богдан Драп’ятий.

“15 людей загинуло, серед яких Денис Монастирський, Євгеній Єнін, Юрій Лубкович. Загинув наш екіпаж: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Обірвалося життя трьох дітей”, – написав Крук.

“Українська правда” з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що інші 3 жертви серед пасажирів гелікоптера – це помічники та охорона міністра.

Заступник глави МВС Богдан Драп’ятий назвав прізвища двох загиблих – це Тетяна Шутяк (помічник Монастирського) і Михайло Павлушко (керівник охорони міністра внутрішніх справ).

За даними джерел УП, ще один загиблий Микола Анацький – фотограф.