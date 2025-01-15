Через ракетну атаку на Україну Польща підняла бойову авіацію

На тлі масованої ракетної атаки на Україну 15 січня Польща підняла у небо бойову авіацію.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

Інформація про активацію польської бойової авіації з’явилося після повідомлень Повітряних сил про фіксацію російських ракет у західних областях України.

“Увага, у зв’язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочато роботу військової авіації в нашому повітряному просторі”, – йдеться у повідомленні.

Оперативне командування задіяло всі наявні сили та засоби, які є в розпорядженні. Наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки було приведено у стан найвищої готовності.

“Оперативне командування Збройних Сил контролює ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування”, – зазначили у командуванні.

Також зазначається, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях.