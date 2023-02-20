Політика

Президент США Джо Байден прибув до Києва

20 Лютого 2023 11:54
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Президент США Джо Байден у рамках свого візиту до Європи відвідав Київ.

Американського лідера помітили разом із президентом України Володимиром Зеленським біля Михайлівського собору.

“Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців”, – написав президент України Володимир Зеленський у Телеграм.

Цей візит в Україну став першим для Байдена в ролі президента. Однак варто зазначити, що Байден шість разів приїжджав в Україну, коли обіймав посаду віце-президента США: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го.


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