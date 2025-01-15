Кількість атак росіян зросла до 170 за добу, з них 70 штурмів відбито на Покровському напрямку

Розпочалась 1057 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Протягом доби окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 50 авіаударів, скинувши 89 КАБів. Крім цього, здійснили 5441 обстріл, зокрема 143 – з реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 3086 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Рижковичі, Рибці, Вільне, Ямне, Лісне, Безруки, Великий Бурлук, Куп’янськ, Глушківка, Новоосинове, Званівка, Олександро-Калинове, Костянтинівка, Олександропіль, Нова Полтавка, Тарасівка та Преображенка.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції українських військ в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Табаївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Новоєгорівка, Райгородка, Макіївка, Зарічне, Терни та Григорівка.

На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Виїмка противник 14 разів атакував позиції українських військ.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 70 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко.

Новопавлівський, Придніпровський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував позиції ЗСУ поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Нескучного.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій, три невдалих штурми здійснив агресор протягом минулої доби.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 24 атаки російських загарбників. Противник завдав по власній території дев’ять авіаційних ударів із застосуванням 13 КАБів.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках минулої доби бойових зіткнень не відбулося. Ворог продовжує перманентно вести обстріли позицій українських підрозділів та цивільної інфраструктури, завдавати ударів дронами.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.