Кримінал

Росіяни підірвали Каховську ГЕС

6 Червня 2023 06:32
31
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каховка

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Офіційне підтвердження надійшло від Оперативного командування Південь.

Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість та обсяги води, ймовірні райони підтоплення.

Усі служби працюють. Ситуація відстежується.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський закликав жителів регіону найближчим часом уважно стежити за повідомленнями ОВА та дотримуватися всіх інструкцій.


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