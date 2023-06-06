Кримінал

Росіяни підірвали Каховську ГЕС Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Офіційне підтвердження надійшло від Оперативного командування Південь. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість та обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Усі служби працюють. Ситуація відстежується. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський закликав жителів регіону найближчим часом уважно стежити за повідомленнями ОВА та дотримуватися всіх інструкцій. Сегодня ночью ряд пабликов написали о подрыве Каховской ГЭС. Станция подорвана изнутри. Якобы после этого рухнула одна створка и под напором воды началось каскадное разрушение. Официального подтверждения этой информации в данный момент нет. pic.twitter.com/1KCvoy4qU8 — Головне в Україні (@glavnoe_ua) June 6, 2023 Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал