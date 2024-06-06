Політика

ООН відзначає “день російської мови” у річницю підриву Каховської ГЕС

6 Червня 2024 17:57
оон, каховка
Затоплений Херсон після підриву росіянами Каховської ГЕС / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Організації об’єднаних націй відзначають “день російської мови”. Відповідний допис з’явився у соцмережі Х.

“Російська мова є однією з шести офіційних мов ООН. Щорічно 6 червня ООН відзначає День російської мови”, — йдеться у дописі.

При цьому на сторінці немає жодної згадки про підрив Каховської ГЕС і спричиненої ним екологічної катастрофи.


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