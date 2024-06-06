ООН відзначає “день російської мови” у річницю підриву Каховської ГЕС

В Організації об’єднаних націй відзначають “день російської мови”. Відповідний допис з’явився у соцмережі Х.
“Російська мова є однією з шести офіційних мов ООН. Щорічно 6 червня ООН відзначає День російської мови”, — йдеться у дописі.
При цьому на сторінці немає жодної згадки про підрив Каховської ГЕС і спричиненої ним екологічної катастрофи.
Russian is one of the six official languages of the UN.— United Nations (@UN) June 6, 2024
Every year on 6 June, the UN marks Russian Language Day.
Follow @UnitedNationsRU for updates on the UN’s work in Russian. pic.twitter.com/7U2CtUCktJ