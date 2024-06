ООН відзначає “день російської мови” у річницю підриву Каховської ГЕС

В Організації об’єднаних націй відзначають “день російської мови”. Відповідний допис з’явився у соцмережі Х.

“Російська мова є однією з шести офіційних мов ООН. Щорічно 6 червня ООН відзначає День російської мови”, — йдеться у дописі.

При цьому на сторінці немає жодної згадки про підрив Каховської ГЕС і спричиненої ним екологічної катастрофи.

Russian is one of the six official languages of the UN.



Every year on 6 June, the UN marks Russian Language Day.



Follow @UnitedNationsRU for updates on the UN’s work in Russian. pic.twitter.com/7U2CtUCktJ