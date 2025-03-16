Суспільство

Сьогодні в Україні святкують День працівників ЖКГ
16 Березня 2025 09:22
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Ілюстративнее фото / Фото @ihor_terekhov
Ілюстративнее фото / Фото @ihor_terekhov

Сьогодні в Україні відзначають День працівників житлово-комунального господарства. Міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму зверненні в соцмережах подякував комунальникам за їхню щоденну, важку і часто невидиму працю, яка підтримує місто, незважаючи на всі труднощі.

“Харків’яни звикли до комфорту. До чистих вулиць, охайних під’їздів, теплих квартир і доглянутих дворів. Але за всім цим стоїть щоденна, невидима, але така важлива праця людей, котрі, попри всі труднощі, тримають наше місто в строю”, — написав Терехов.

Він наголосив, що саме комунальники першими прибувають на місця після ворожих обстрілів, розбирають завали, лагодять комунікації та відновлюють життєво важливі послуги.

Міський голова нагадав і про перші місяці війни, коли працівники ЖКГ виходили на роботу в бронежилетах і касках, незважаючи на страх та повторні удари.

“Скільки з них взяли до рук зброю і пішли боронити Харків! Ми пам’ятаємо кожного і пишаємося тим, що серед нас є такі люди”, — додав він.

Терехов висловив щиру подяку всім працівникам комунальних служб і наголосив, що саме вони є тилом, який ніколи не підводить.


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