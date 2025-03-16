США завдали ударів по підтримуваним Іраном повстанцям-хуситам в Ємені

У суботу США розпочали хвилю повітряних ударів по повстанцях-хуситах в Ємені, пише Financial Times.

Президент США також попередив Іран «негайно» припинити підтримку бойовиків.

Атаки сталися через кілька днів після того, як хусити, які контролюють більшу частину густонаселеної півночі Ємену, погрожували відновити напади на судноплавство в Червоному морі та Аденській затоці.

«Сьогодні я наказав збройним силам Сполучених Штатів розпочати рішучі і потужні військові дії проти терористів-хуситів в Ємені», – заявив Трамп у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social. «Вони ведуть невпинну кампанію піратства, насильства і тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників».

Минулого року хусити здійснили десятки нападів на торгові судна і кораблі ВМС США в Червоному морі, заявляючи, що діють на знак солідарності з палестинцями, в той час як Ізраїль проводив свій наступ проти ХАМАСу в Газі.

Атаки серйозно порушили рух через один з найважливіших морських торговельних шляхів у світі і тривали, незважаючи на повітряні удари США, Великобританії та Ізраїлю по військових об’єктах хуситів у Ємені.

Хусити припинили свою кампанію після того, як у січні Ізраїль і ХАМАС домовилися про крихке перемир’я, згідно з яким палестинські бойовики погодилися звільнити заручників, захоплених під час їхнього нападу на єврейську державу 7 жовтня 2023 року.

Але цього тижня хусити попередили, що відновлять напади на судна після того, як Ізраїль заблокує доставку всієї допомоги в Газу, намагаючись чинити тиск на ХАМАС, щоб той прийняв переглянуту пропозицію щодо другого етапу угоди про припинення вогню.

За словами Трампа, повітряні удари США в суботу були спрямовані проти лідерів, баз і систем протиракетної оборони хуситів.

«Напад хуситів на американські кораблі не буде терпимим, – сказав Трамп. «Ми будемо використовувати переважну летальну силу до тих пір, поки не досягнемо нашої мети».

«Для всіх терористів-хуситів: ВАШ ЧАС ЗАКІНЧИВСЯ, І ВАШІ НАПАДИ ПОВИННІ ПРИПИНИТИСЯ, ПОЧИНАЮЧИ З СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ. ЯКЩО ВИ ЦЬОГО НЕ ЗРОБИТЕ, НА ВАС ОБРУШИТЬСЯ ПЕКЛО, ЯКОГО ВИ НІКОЛИ РАНІШЕ НЕ БАЧИЛИ!» додав Трамп.

«До Ірану: Підтримка терористів-хуситів має бути припинена НЕГАЙНО!» – сказав він.

«НЕ погрожуйте американському народу, його президенту, який отримав один з найбільших мандатів в історії президентства, або світовим судноплавним шляхам. Якщо ви це робите, стережіться, тому що Америка притягне вас до повної відповідальності, і ми не будемо з вами люб’язні!»

Трамп знову проводить свою так звану кампанію «максимального тиску» проти Ірану. Під час свого першого терміну Трамп вивів США з ядерної угоди 2015 року, підписаної Тегераном зі світовими державами, і наклав сотні санкцій на республіку.

Після повернення до Білого дому він оголосив про нові санкції проти Тегерана, а також заявив, що хоче вести переговори з Іраном щодо його ядерної програми. Але він також зберігає загрозу військових дій.

Його адміністрація також оголосила хуситів іноземною терористичною організацією, прагнучи посилити тиск на єменське повстанське угрупування.

Міністерство охорони здоров’я, яким керують хусити, заявило, що щонайменше дев’ять цивільних осіб загинули і дев’ять отримали поранення в результаті американських ударів по столиці Ємену Сані.

Хусити контролюють Сану і більшу частину півночі країни вже десять років, відтоді як вони витіснили єменський уряд, коли збідніла арабська держава занурилася в громадянську війну.

У конфлікт втягнулися Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати, які очолили арабську коаліцію, що втрутилася для боротьби з хуситами в березні 2015 року.

Вчорашні удари стали найбільш значущими військовими діями Трампа з моменту його повернення до Білого дому.

«Конфлікт між хуситами в Ємені та Сполученими Штатами Америки вийшов на новий рівень інтенсивності, і сьогоднішні повітряні удари США знаменують собою значний зсув, – сказав Мохаммед аль-Баша, засновник американської консалтингової компанії Basha Report.

«Відтепер між хуситами і Centcom (Центральне Командування Збройних сил США) рукавички зняті», – додав він.