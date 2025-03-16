Три роки після трагедії: сьогодні річниця авіаудару по Маріупольському драмтеатру

16 березня — роковини одного з найжахливіших злочинів окупантів. Саме цього дня у 2022 році російські військові скинули дві 500-кілограмові авіабомби на будівлю Маріупольського драматичного театру.

“На площі перед театром і позаду нього були величезні написи “ДЕТИ”, які добре було видно навіть із супутника. Проте це не зупинило російських окупантів”, – йдеться у дописі Донецької ОДА у соцмережах.

Театр став прихистком для сотень маріупольців, які втратили свої домівки через обстріли міста. Поблизу будівлі був і пункт збору для тих, хто чекав на евакуацію “зеленим коридором”. Проте росіяни регулярно зривали ці спроби порятунку, відкриваючи вогонь по місцю скупчення цивільних.

За даними прокуратури Донеччини, від авіаудару загинули щонайменше 600 людей. Майже 400 дістали поранення. Точну кількість жертв досі неможливо встановити — Маріуполь перебуває в окупації. Після захоплення міста загарбники вивезли тіла загиблих і поховали їх у братській могилі.

Ця трагедія стала одним із найболючіших символів варварства російської армії та незламності українського народу.