Внаслідок російської атаки постраждали чотири області України

У ніч на 16 березня 2025 року (із 18.30 15 березня) противник атакував 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків, йдеться у зведенні Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 47-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

33 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)”, – заявили в Повітряних силах.

Там також додали, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.