У США внаслідок шторму і торнадо загинули десятки людей

У США внаслідок сильних штормів і серії торнадо загинули щонайменше 33 людини, зокрема 12 у Міссурі, повідомляє CNN.

Загалом стихійне лихо зачепило шість штатів, зокрема Канзас, де відомо про вісьмох загиблих, Міссісіпі, де загинули шість осіб. По три людини загинули в Арканзасі й Техасі. В Оклахомі відомо про одну жертву.

Внаслідок стихійних лих також зруйновано будинки та інфраструктуру.

Метеорологічна служба США попередила про ризик торнадо і в інших штатах – Алабамі, Теннессі, Джорджії та Флориді. Очікується, що на східному узбережжі США найближчим часом пройдуть сильні зливи, що супроводжуються штормовим вітром.

A huge tornado just ripped through Tylertown, MS last night. This is what was left. My heart goes out to these families.

pic.twitter.com/csIoCmUy2T