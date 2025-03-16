Суспільство

У США внаслідок шторму і торнадо загинули десятки людей
16 Березня 2025 12:12
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У США внаслідок сильних штормів і серії торнадо загинули щонайменше 33 людини, зокрема 12 у Міссурі, повідомляє CNN.

Загалом стихійне лихо зачепило шість штатів, зокрема Канзас, де відомо про вісьмох загиблих, Міссісіпі, де загинули шість осіб. По три людини загинули в Арканзасі й Техасі. В Оклахомі відомо про одну жертву.

Внаслідок стихійних лих також зруйновано будинки та інфраструктуру.

Наслідки негоди у США / Фото: AP, WBRC

Метеорологічна служба США попередила про ризик торнадо і в інших штатах – Алабамі, Теннессі, Джорджії та Флориді. Очікується, що на східному узбережжі США найближчим часом пройдуть сильні зливи, що супроводжуються штормовим вітром.


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