Політика

Не Росії вирішувати питання миротворців в Україні, – Макрон
16 Березня 2025 18:50
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Президент Франції Еммануель Макрон в Домі Інвалідів в Парижі, Франція, 12 березня 2025 року / Фото Reuters
Президент Франції Еммануель Макрон в Домі Інвалідів в Парижі, Франція, 12 березня 2025 року / Фото Reuters

Розміщення миротворчого контингенту в Україні, запропоноване Великобританією і Францією в рамках угоди про припинення вогню з Росією, має вирішувати Київ, а не Москва. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Reuters.

Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер поспішають консолідувати військову підтримку України, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на укладенні мирної угоди з Росією. У суботу Стармер провів віртуальну зустріч з Макроном та іншими союзниками України, крім США, нагадує агенція.

«Україна є суверенною державою. Якщо вона просить, щоб союзницькі війська перебували на її території, Росія не повинна приймати або не приймати це», – сказав Макрон у спільному інтерв’ю кільком французьким регіональним газетам.

Росія неодноразово відкидала ідею розміщення в Україні солдатів з країн-членів альянсу НАТО.

Макрон заявив, що будь-які миротворчі сили складатимуться з «кількох тисяч військовослужбовців від країни», які будуть розгорнуті в ключових точках, додавши, що низка європейських і неєвропейських країн зацікавлені в участі в них.

Але, як і інші аспекти потенційного перемир’я, форма будь-яких миротворчих сил залишається невизначеною.

Великобританія і Франція заявили, що можуть відправити миротворців в Україну, а прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе сказав, що його країна також відкрита для запитів.


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