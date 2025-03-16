Економіка

Львівський аеропорт може відкритися до літа
16 Березня 2025 16:29
Ілюстративне фото / Фото Міжнародний аеропорт "Львів"
Ілюстративне фото / Фото Міжнародний аеропорт "Львів"

За оптимістичним сценарієм, у квітні-травні цього року у Львові можуть відкрити для авіаційних польотів міжнародний аеропорт «Львів» імені короля Данила Галицького. Про це “Високому Замку” повідомила гендиректорка аеропорту Тетяна Романовська.

Серед інших ймовірних дат відкриття неба — літо.

За словами Романовської, п’ять-сім авіакомпаній готові працювати у Львові (впродовж місяця після запуску термінала). Також в уряді розглядають відкриття іншого аеропорту на заході України — ужгородського.

«Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, Турецькі авіалінії, Sky Up, Австрійські авіалінії, Lufthansa, LOT, – розказала Тетяна Романовська. – Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова. Чартерні рейси, швидше за все, буде пробувати повернути авіакомпанія Sky Up. В них гарна мережа маршрутів у Європі. Ті самі маршрути готові виконувати і зі Львова. Або з іншого українського міста. Цього року представники авіакомпанії вийшли до нас з комунікацією, провели свої аудити. Представники Wizzair ще торік провели свій аудит. Проводять попередній аналіз і коли буде рішення про відкриття неба, впродовж трьох-чотирьох днів приїжджають до нас працювати».


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