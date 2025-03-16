Суспільство

Операція “Землетрус”: бійці “Азову” підірвали ворожі позиції на Покровському напрямку
16 Березня 2025 19:39
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Завдання українських піхотинців було чітким — завдати удару по скупченню живої сили противника та знищити опорний пункт / Скриншот відео
Завдання українських піхотинців було чітким — завдати удару по скупченню живої сили противника та знищити опорний пункт / Скриншот відео

Бійці 6-го батальйону 12-ї бригади «Азов» провели успішну операцію з ліквідації позицій російських окупантів біля Покровська. Про це повідомила бригада у соцмережах.

Ворог активно укріплює свої позиції та використовує будь-які укриття для накопичення сил і подальшого наступу. Завдання українських піхотинців було чітким — завдати удару по скупченню живої сили противника та знищити опорний пункт.

Бійці діяли швидко та рішуче, адже місцевість відкрита, а погодні умови ускладнювали маскування. Завдяки ретельному плануванню операцію вдалося провести успішно.

Як пройшов «Землетрус» — бій з різних ракурсів, включно з кадрами з GoPro, хроніками з командного пункту і зйомками з дронів — показано у новому відео від бійців 6-го батальйону:


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