Операція “Землетрус”: бійці “Азову” підірвали ворожі позиції на Покровському напрямку

Бійці 6-го батальйону 12-ї бригади «Азов» провели успішну операцію з ліквідації позицій російських окупантів біля Покровська. Про це повідомила бригада у соцмережах.

Ворог активно укріплює свої позиції та використовує будь-які укриття для накопичення сил і подальшого наступу. Завдання українських піхотинців було чітким — завдати удару по скупченню живої сили противника та знищити опорний пункт.

Бійці діяли швидко та рішуче, адже місцевість відкрита, а погодні умови ускладнювали маскування. Завдяки ретельному плануванню операцію вдалося провести успішно.

Як пройшов «Землетрус» — бій з різних ракурсів, включно з кадрами з GoPro, хроніками з командного пункту і зйомками з дронів — показано у новому відео від бійців 6-го батальйону: