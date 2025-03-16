Спорт

“Ньюкасл” сенсаційно обіграв “Ліверпуль” і став володарем Кубка англійської ліги
16 Березня 2025 21:03
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“Ньюкасл” виграв Кубок англійської ліги (зі спонсорських причин - Кубок Карабао, англ. Carabao Cup) / Фото Reuters
“Ньюкасл” виграв Кубок англійської ліги (зі спонсорських причин - Кубок Карабао, англ. Carabao Cup) / Фото Reuters

“Сороки” увірвалися в історію, шокувавши футбольний світ! У фіналі турніру на легендарному “Вемблі” команда Едді Гау здолала “Ліверпуль” із рахунком 2:1, виборовши довгоочікуваний трофей.

Рахунок відкрив Ден Берн, замкнувши головою подачу з кутового на 45-й хвилині. “Ньюкасл” не зупинився і вже на 52-й хвилині Александер Ісак влучно пробив у ближній кут, подвоївши перевагу.

“Ліверпуль” боровся до останнього. На 90+4-й хвилині Федеріко К’єза скоротив відставання, проте це був лише гол престижу. “Сороки” витримали натиск і довели справу до історичної перемоги.


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