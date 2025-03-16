Суспільство

Зупинки авто на блокпостах: що змінилося і як водіям захистити свої права
16 Березня 2025 20:03
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Бійці Нацгвардії на блокпосту поблизу Харкова, липень 2024 року / Фото Суспільне Харків
Бійці Нацгвардії на блокпосту поблизу Харкова, липень 2024 року / Фото Суспільне Харків

В Україні оновили підстави для зупинки автомобілів на блокпостах, проте експерти застерігають, що не всі такі перевірки є законними, пише Автотема.

Правоохоронці почали частіше використовувати пункт 7 статті 35 Закону «Про Національну поліцію», який дозволяє зупинку транспортних засобів у разі запровадження державних обмежень на рух. Ця норма поступово витісняє практику перевірок, пов’язаних із розшуком або адміністративними порушеннями.

Адвокат Роман Сімутін наголошує: водіям варто бути уважними. Він радить обов’язково уточнювати підстави для зупинки, просити документи, що підтверджують наявність обмежень, і не передавати документи без законних причин.

У разі сумнівів щодо правомірності дій поліцейських, юрист рекомендує фіксувати ситуацію на відео і, якщо потрібно, звертатися за правовою допомогою.


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