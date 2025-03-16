Понад 60 боєзіткнень з початку доби, українські захисники тримають оборону – Генштаб

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Станом на 16:00 відбулося 64 бойових зіткнення. Найінтенсивніші бої тривають на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках.

Ворог здійснює масовані артилерійські обстріли та авіаудари. Під вогнем опинилися населені пункти Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини та Запоріжжя.

Українські воїни відбили більшість атак, однак у кількох районах бої тривають досі. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою.