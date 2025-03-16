The Independent: Червоні лінії України для будь-якої мирної угоди з Путіним

Після трьох років війни світ чекає, чи знайде 30-денний план припинення вогню, прийнятий Володимиром Зеленським, порозуміння у Володимира Путіна, пише The Independent.

Високопоставлені українські джерела, поінформовані про переговори, що тривають, попереджають, що віри в те, що Росія прийме розумну угоду, мало, додаючи: «Ми очікуємо ще одного трюку».

Незважаючи на те, що Дональд Трамп у п’ятницю назвав переговори з Росією «добрими і продуктивними», Путіна звинуватили у використанні тактики затягування часу, а також у припущенні, що Україні не буде дозволено переозброюватися, мобілізуватися або отримувати західну військову допомогу під час перемир’я.

Але, наскільки відомо, Україна чітко визначилася з кількома ключовими сферами переговорів, які мають зупинити війну. Вони включають в себе:

Ніяких подальших територіальних поступок, незважаючи на бажання Путіна забрати чотири українські області, частково окуповані російськими військовими з 2014 року.

Повернення тисяч українських дітей, викрадених Росією

Повернення тисяч цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією, які не вважаються військовополоненими і тому не будуть включені в обмін військовополоненими

Потреба в міжнародних гарантіях безпеки на випадок, якщо Путін порушить будь-яку угоду про припинення вогню.

Українські посадовці занепокоєні тим, що зволікання з боку Росії є нічим іншим, як «грою з їхнього боку».

«Ми дійсно хочемо миру, але нам потрібен довготривалий мир, а не короткочасне припинення вогню. Ми не хочемо, щоб наші діти воювали в цій битві», – заявило Independent високопоставлене джерело.

«Путін грає в ігри. Ми зробили сильний хід – тепер його черга.

«Ми довели, що ми розумні; ми хочемо миру – якщо Росія не погодиться, весь світ побачить, що вони брешуть».

Одним з ключових пунктів суперечки є повернення десятків тисяч дітей, яких, як стверджує Україна, було викрадено до Росії в рамках зусиль, спрямованих на стирання ідентичності країни.

Київ стверджує, що йому відомо про щонайменше 20 000 дітей, які були вивезені в Росію або на окуповану Росією територію без згоди сім’ї або опікунів з початку війни, називаючи ці викрадення воєнним злочином, що відповідає визначенню геноциду, закріпленому в Конвенції ООН.

Іншим питанням є вимоги Путіна, щоб у будь-якій угоді Україна відмовилася від Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, які частково окуповані російськими військовими з 2014 року.

Через кілька місяців після повномасштабного вторгнення у 2022 році Москва анексувала ці регіони, провівши на окупованих територіях “референдуми”, які міжнародне співтовариство визнало незаконними та примусовими.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що цього тижня на переговорах з Україною йшлося про територіальні поступки, і раніше заявляв, що Києву слід очікувати, що він відмовиться від землі.

Українські офіційні особи повідомили The Independent, що вони згодні з тим, що нинішня лінія фронту заморожена, що Росія поки що утримує певну територію для того, щоб перемир’я працювало, але поступка будь-якої додаткової території була б червоною лінією.

«Нерозумно вимагати, щоб, наприклад, Запоріжжя або Херсон були повністю передані – для нас це звучить, як відмазка».

За їхніми словами, доля цих територій, які Росія утримує з моменту вторгнення у лютому 2022 року, не вирішена.

«Ми зробимо все можливе, щоб повернути їх дипломатичним шляхом».

На своїй прес-конференції в четвер Путін заявив, що Росія підтримує ідею припинення вогню, але із застереженням, що це має призвести до довгострокового миру і усунення першопричин конфлікту.

Він також припустив, що існує низка «нюансів», в тому числі в Курську, де перемир’я було б «дуже добре» для української сторони.

Пізніше Кремль заявив, що Путін був «обережно оптимістичний» після нічних переговорів у Москві зі Стівом Віткоффом, посланцем Трампа, щодо пропозиції США.

Президент Зеленський заявив у п’ятницю, що, хоча він бачить хороший шанс закінчити війну з Росією, він побоюється, що Путін спробує затягнути пропозицію про припинення вогню в нескінченні дискусії. Він закликав США та інших союзників України чинити тиск на Росію.

У п’ятницю країни «Великої сімки», включно з Великою Британією, попередили Москву, щоб вона пішла за Києвом і погодилася на запропоноване США 30-денне припинення вогню, або ж зіткнулася з подальшими санкціями, згідно з проектом заяви.

Трамп знову закликав Росію підписати і завершити «припинення вогню і остаточну угоду», заявивши в п’ятницю на своїй приватній сторінці в соціальній мережі, що він виведе США з того, що він назвав «справжнім “безладом” у відносинах з Росією».

В Україні існує глибоке занепокоєння щодо впливу припинення вогню та заморожування лінії зіткнення на долю десятків тисяч українських дітей, які, за їхніми словами, були або насильно вивезені до Росії, або поглинуті окупованими територіями під час повномасштабного вторгнення.

Однією з ключових вимог угоди є повернення цих дітей та припинення політики «русифікації», включаючи примусове прийняття паспортів та табори перевиховання.

Цього тижня Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія видала 3,5 мільйона паспортів українцям, які проживають на незаконно окупованій Росією території, наражаючи їх на ризик призову до своєї армії.

«Поки Україна бореться за виживання, Росія будує свою армію не лише з солдатів, але й з викрадених дітей», – сказав Микола Кулеба з організації Save Ukraine, якій вдалося знайти і повернути понад 600 дітей з початку повномасштабного вторгнення, в тому числі трьох підлітків за останній тиждень.

«За останні 11 років 1,6 мільйона українських дітей опинилися в пастці на окупованих Росією територіях. Багато з них були насильно вивезені до Росії. У нових школах вони піддаються індоктринації. Їхню українську ідентичність стирають, а їхні голови наповнюють ненавистю до нас, Заходу, США та їхніх союзників».

Українське громадянське суспільство також занепокоєне долею українських військовополонених та цивільних осіб, які утримуються в російських в’язницях.

Центр громадянських свобод, який отримав Нобелівську премію миру у 2022 році за свою роботу, заявив, що з моменту повномасштабного вторгнення їм відомо про щонайменше 8 000 цивільних осіб у 70 різних російських місцях позбавлення волі на окупованих територіях та в самій Росії.

«Звільнення цивільних осіб має відбуватися без жодних умов, як частина угоди», – сказав В’ячеслав Ліхачов, представник центру, додавши, що перемир’я – це один з єдиних шансів на звільнення людей.

«За більш ніж три роки не було зроблено нічого ефективного, щоб змусити Росію звільнити цивільних або діяти відповідно до міжнародного гуманітарного права. Жодні санкції не повинні бути зняті без звільнення цивільних осіб».