Політика

Окупанти обстріляли Куп’янщину: чотири людини отримали поранення
16 Березня 2025 19:12
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Ілюстративне фото / Фото ДСНС
Ілюстративне фото / Фото ДСНС

Сьогодні близько 15:40 російські війська нанесли удар по Куп’янську. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок. Тип озброєння, використаного ворогом, встановлюється. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Ще один удар по місту окупанти завдали із застосуванням керованої авіаційної бомби. Внаслідок вибуху 56-річний чоловік отримав поранення. Від госпіталізації відмовився.

Війська рф також обстріляли село Велика Шапківка, Кіндрашівської громади, Купʼянського району. Внаслідок атаки поранено трьох людей, яких доставили до медичного закладу.


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