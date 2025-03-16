Окупанти обстріляли Куп’янщину: чотири людини отримали поранення

Сьогодні близько 15:40 російські війська нанесли удар по Куп’янську. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок. Тип озброєння, використаного ворогом, встановлюється. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Ще один удар по місту окупанти завдали із застосуванням керованої авіаційної бомби. Внаслідок вибуху 56-річний чоловік отримав поранення. Від госпіталізації відмовився.

Війська рф також обстріляли село Велика Шапківка, Кіндрашівської громади, Купʼянського району. Внаслідок атаки поранено трьох людей, яких доставили до медичного закладу.