Підозрюваного у вбивстві Ганула арештовано

Райсуд міста Одеси обрав підозрюваному у вбивстві громадського активіста Демʼяна Ганула запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, 14 березня 2025 року близько 10:30 в центрі Одеси було здійснено кілька пострілів у відомого громадського активіста. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці. Правоохоронці затримали підозрюваного того ж дня.
Підозрюваним виявився старший лейтенант ЗСУ Сергій Шалаєв.
Під час відкритої частини засідання стало відомо, що Шалаєв був командиром механізованого взводу одеської 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу.
Командування Сухопутних військ Збройних Сил України вже пообіцяло повне сприяння “всебічному та неупередженому” розслідуванню цієї резонансної справи.
Між тим, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими СУ ГУНП в Одеській області. Встановлюються усі обставини злочину та причетні особи.