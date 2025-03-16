Підозрюваного у вбивстві Ганула арештовано

Райсуд міста Одеси обрав підозрюваному у вбивстві громадського активіста Демʼяна Ганула запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, 14 березня 2025 року близько 10:30 в центрі Одеси було здійснено кілька пострілів у відомого громадського активіста. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці. Правоохоронці затримали підозрюваного того ж дня.

Підозрюваним виявився старший лейтенант ЗСУ Сергій Шалаєв.

Під час відкритої частини засідання стало відомо, що Шалаєв був командиром механізованого взводу одеської 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу.

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України вже пообіцяло повне сприяння “всебічному та неупередженому” розслідуванню цієї резонансної справи.

Між тим, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими СУ ГУНП в Одеській області. Встановлюються усі обставини злочину та причетні особи.