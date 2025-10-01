Вбивство активіста Дем’яна Ганула: в Одесі відбулося перше судове засідання

У Приморському райсуді Одеси відбулося перше підготовче засідання у справі про вбивство громадського діяча Дем’яна Ганула. Обвинувачений — 46-річний військовослужбовець Сергій Шалаєв.

Про це повідомляє Суспільне Одеса.

Потерпілими у справі виступають Вадим Ганул та Жанна Вознюк — батько та дружина вбитого громадського діяча Дем’яна Ганула.

“Він заслуговує на найвищу міру покарання — довічне. Він не мав жодних мотивів, він не був особисто знайомий, він просто холоднокровно виконував завдання. Він вчинив це вбивство на замовлення і, як він стверджує, навіть не знає особисто осіб, чиє замовлення він виконував”, — сказала Жанна Вознюк про обвинуваченого.

Під час засідання прокуратура клопотала продовжили міру запобіжного заходу Сергію Шалаєву — СІЗО без права вносити заставу. Проти цього не заперечив ніхто зі сторін. Колегія суддів задовольнила клопотання. Наступне засідання призначили на 22 жовтня у закритому режимі.

Сергій Шалаєв / Фото: Суспільне Одеса

Нагадаємо, громадського діяча Демʼяна Ганула вбили 14 березня у центрі Одеси. У нього здійснили кілька пострілів, він загинув на місці.

Підозрюваний — 46-річний Сергій Шалаєв, якого затримали через кілька годин після вбивства. За даними СБУ, військовослужбовець з 23 лютого 2025 року був оголошений у розшук як дезертир. Слідство встановило, що напад був скоєний на замовлення невстановлених осіб, які діяли в інтересах Росії. Вони представилися обвинуваченому працівниками правоохоронного органу, хоча насправді такими не були.

Сергію Шалаєву висунули обвинувачення за трьома статтями ККУ:

умисне вбивство на замовлення (п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115);

незаконне зберігання зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263);

самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407).

Обвинуваченому загрожує довічне ув’язнення.