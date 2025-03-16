Політика

Віткофф озвучив ключові вимоги Росії до України
16 Березня 2025 16:03
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Стів Віткофф (праворуч) в програмі Джейка Таппера “Стан справ” / Скріншот відео
Стів Віткофф (праворуч) в програмі Джейка Таппера “Стан справ” / Скріншот відео

Цього тижня американські переговорники планують зустрічі з українською стороною та продовжать контакти з Росією.

Як повідомив спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф в ефірі CNN, російське керівництво демонструє готовність врахувати підхід Трампа до припинення війни, а позиції сторін стали ближчими.

“Раніше сторони мали значні розбіжності, але зараз ми набагато ближчі до реального прогресу”, — заявив Віткофф.

Він також згадав про ключові вимоги Росії до України, серед яких:

  • Виведення українських військ із частини Курської області.
  • Визнання окупованих територій як російських.
  • Обмеження мобілізаційного потенціалу України.
  • Припинення західної військової допомоги та заборона іноземних миротворців на території України.

Віткофф не став заперечувати ці умови, але наголосив, що сторони досягли певного прогресу під час переговорів у Саудівській Аравії та в розмовах із президентом Росії Володимиром Путіним.

“Ми сідаємо за стіл переговорів із прагненням знайти точки дотику та шляхи для подальшого зближення позицій”, — додав він.

Очікується, що вже наступного тижня Дональд Трамп проведе особисту розмову з Володимиром Путіним, аби обговорити з ним подальші кроки.


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