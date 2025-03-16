Віткофф озвучив ключові вимоги Росії до України

Цього тижня американські переговорники планують зустрічі з українською стороною та продовжать контакти з Росією.

Як повідомив спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф в ефірі CNN, російське керівництво демонструє готовність врахувати підхід Трампа до припинення війни, а позиції сторін стали ближчими.

“Раніше сторони мали значні розбіжності, але зараз ми набагато ближчі до реального прогресу”, — заявив Віткофф.

Він також згадав про ключові вимоги Росії до України, серед яких:

Виведення українських військ із частини Курської області.

Визнання окупованих територій як російських.

Обмеження мобілізаційного потенціалу України.

Припинення західної військової допомоги та заборона іноземних миротворців на території України.

Віткофф не став заперечувати ці умови, але наголосив, що сторони досягли певного прогресу під час переговорів у Саудівській Аравії та в розмовах із президентом Росії Володимиром Путіним.

“Ми сідаємо за стіл переговорів із прагненням знайти точки дотику та шляхи для подальшого зближення позицій”, — додав він.

Очікується, що вже наступного тижня Дональд Трамп проведе особисту розмову з Володимиром Путіним, аби обговорити з ним подальші кроки.