Віткофф озвучив ключові вимоги Росії до України

Цього тижня американські переговорники планують зустрічі з українською стороною та продовжать контакти з Росією.
Як повідомив спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф в ефірі CNN, російське керівництво демонструє готовність врахувати підхід Трампа до припинення війни, а позиції сторін стали ближчими.
“Раніше сторони мали значні розбіжності, але зараз ми набагато ближчі до реального прогресу”, — заявив Віткофф.
Він також згадав про ключові вимоги Росії до України, серед яких:
- Виведення українських військ із частини Курської області.
- Визнання окупованих територій як російських.
- Обмеження мобілізаційного потенціалу України.
- Припинення західної військової допомоги та заборона іноземних миротворців на території України.
Віткофф не став заперечувати ці умови, але наголосив, що сторони досягли певного прогресу під час переговорів у Саудівській Аравії та в розмовах із президентом Росії Володимиром Путіним.
“Ми сідаємо за стіл переговорів із прагненням знайти точки дотику та шляхи для подальшого зближення позицій”, — додав він.
Очікується, що вже наступного тижня Дональд Трамп проведе особисту розмову з Володимиром Путіним, аби обговорити з ним подальші кроки.