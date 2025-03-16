У Кремлі знову дали зрозуміти, що росія не погодиться на перемир’я

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Росія сприймає пропозицію про 30-денне припинення вогню як спробу дати українським військам час на переозброєння.

Такий коментар Ушаков дав в інтерв’ю російським пропагандистам.

«Сприймаємо це як спробу дати перепочинок українським військам, які зараз переживають важкі часи. Російська армія наступає на всіх напрямках, і в цій ситуації можемо сприймати [перемир’я] як якусь спробу дати час для переозброєння і перегрупування українським військовим», – сказав Ушаков.

Помічник президента додав, що позиція Росії і занепокоєння добре всім відомі. «І ми їх довели і до американців теж», – сказав він.