Політика

У Кремлі знову дали зрозуміти, що росія не погодиться на перемир’я
16 Березня 2025 14:58
читать на русском →
Окупанти готують новий удар із РСЗВ по українських містах / Фото ТАСС
Окупанти готують новий удар із РСЗВ по українських містах / Фото ТАСС

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Росія сприймає пропозицію про 30-денне припинення вогню як спробу дати українським військам час на переозброєння.

Такий коментар Ушаков дав в інтерв’ю російським пропагандистам.

«Сприймаємо це як спробу дати перепочинок українським військам, які зараз переживають важкі часи. Російська армія наступає на всіх напрямках, і в цій ситуації можемо сприймати [перемир’я] як якусь спробу дати час для переозброєння і перегрупування українським військовим», – сказав Ушаков.

Помічник президента додав, що позиція Росії і занепокоєння добре всім відомі. «І ми їх довели і до американців теж», – сказав він.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Березня 2025 16:03

Віткофф озвучив ключові вимоги Росії до України
16 Березня 2025 16:29

Львівський аеропорт може відкритися до літа
16 Березня 2025 15:25

Підозрюваного у вбивстві Ганула арештовано
16 Березня 2025 14:58

У Кремлі знову дали зрозуміти, що росія не погодиться на перемир’я
16 Березня 2025 14:05

Три роки після трагедії: сьогодні річниця авіаудару по Маріупольському драмтеатру
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
усі думки