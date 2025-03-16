Політика

“Пятьорочку” в Суджі хочуть перетворити на “пам’ятник окупації”
16 Березня 2025 14:37
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Ілюстративне фото / Фото @tvrain
Ілюстративне фото / Фото @tvrain

Глава Курської області Олександр Хінштейн запропонував зробити зруйновану «Пятьорочку» в Суджанському районі «пам’ятником окупації».

Про це т.в.о. губернатора написав у своєму телеграм-каналі.

Хінштейн пообіцяв залишити недоторканим «те, що нагадуватиме майбутнім поколінням про всі випробування, через які довелося пройти суджанам під час окупації». За його словами, таким нагадуванням може стати магазин «Пятьорочка» в селі Заолешенка під Суджею, фасад якого обписаний українськими військовими, що «вже став легендарним».

Магазин став одним із популярних місць для фото в українських військових, які зайняли Суджу в серпні 2024 року. Усередині будівля розграбована, а зовні списана позивними солдатів ЗСУ.

Раніше влада Курської області заявила про плани створити «музей окупації» в регіоні.


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