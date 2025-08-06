        Суспільство

        Зеленський відвідав підрозділ в Сумській області, який першим увійшов на Курщину

        Галина Шподарева
        6 Серпня 2025 18:09
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        Володимир Зеленський на Сумщині / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Володимир Зеленський на Сумщині / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт управління 225-го окремого штурмового полку на Сумщині. Саме військові цього підрозділу першими увійшли на територію Курської області РФ під час операції у 2024 році.

        Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

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        Під час візиту президент заслухав доповіді командирів щодо звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, а також ситуації з російськими контратаками.

        “Були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наші наступні кроки для звільнення української землі”, — повідомив Зеленський.

        Окремо він обговорив з командирами питання забезпечення, підготовки новобранців та потреб підрозділу.

        “Командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Обговорю це питання з Головкомом”, — повідомив президент.

        Також він вручив військовослужбовцям державні нагороди та подякував за результати, досягнуті під час Курської операції.

        Володимир Зеленський нагородив бійців 225-го окремого штурмового полку / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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