Політика

“Голос Америки” припинив мовлення
16 Березня 2025 09:52
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Офіс "Голосу Америки" у Вашингтоні / Фото AP Photo
Офіс "Голосу Америки" у Вашингтоні / Фото AP Photo

Українська редакція «Голосу Америки» призупинила мовлення, а всіх працівників відправили у відпустку — цю інформацію підтвердив директор української служби Руслан Петричка.

«Що буде далі — невідомо. Останні опитування показали, що 99% нашої аудиторії довіряли новинам української редакції», — зазначив Петричка.

Гендиректор «Голосу Америки» Майкл Абрамовіц також заявив, що всі 1 300 працівників (журналісти, продюсери, технічний персонал) відправлені в адміністративну відпустку.

Раніше Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду США (DOGE), закликав закрити «Радіо Свобода» та «Голос Америки», заявивши, що їхня діяльність неефективна.

Президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус прокоментував скорочення діяльності агентства США з глобальних медіа (USAGM).

Капус назвав скасування угоди про надання гранту «величезним подарунком ворогам Америки».

«Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери та автократи в Москві та Мінську святкуватимуть падіння Радіо Свобода через 75 років. Якщо віддати перемогу нашим супротивникам, це зробить їх сильнішими, а Америку слабшою», – йдеться в його заяві.


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