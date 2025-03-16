Зеленський: Росія за тиждень здійснила понад 1020 атак дронами та скинула майже 1360 авіабомб

Президент Володимир Зеленський заявив, що за останній тиждень Росія здійснила масовані атаки по українських містах і громадах. Про це він повідомив у соцмережах.

За словами глави держави, під ударами опинилися Чернігівщина, Херсонщина, Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Сумщина. Ворог запустив понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіабомб і випустив більше 10 ракет різних типів.

“Так точно не вчиняють ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни”, — наголосив Зеленський.

Президент закликав міжнародну спільноту до рішучих дій, щоб змусити Росію припинити агресію. Він підкреслив, що санкції потрібно не тільки зберігати, а й постійно посилювати.

“Україна, Європа, Америка та всі у світі, хто хоче миру, – разом ми можемо забезпечити справедливий і довготривалий мир”, — підсумував Зеленський.