На концерті в Македонії загинули щонайменше 50 осіб

Щонайменше 50 людей загинули внаслідок пожежі на концерті в місті Кочані в Північній Македонії, повідомило місцеве видання vecer.mk.

Припускають, що пожежа почалася через піротехніку. За непідтвердженою інформацією, затримано власника нічного клубу, в якому проводився концерт.

Крім того, МВС Північної Македонії викликало на допит організаторів концерту.

За інформацією місцевого «5 каналу», до міської лікарні «Св. Наума Охридського» в Скоп’є госпіталізовано 27 осіб із важкими опіками, 24 – до Клінічного центру, 18 – до «8 Вересня», двоє з яких перебувають у критичному стані.

Серед постраждалих є неповнолітні.

Більшість постраждалих у пожежі на дискотеці в Кочані, що сталася вчора ввечері, доставили в лікарню загального профілю в Кочані, де вони все ще отримують медичну допомогу.

У зв’язку із серйозністю травм, отриманих унаслідок пожежі та отруєння димом, частину постраждалих перевели в клінічну лікарню в Штипі, міську лікарню загального профілю «8 Вересня» і клініки Скоп’є.

Перед лікарнею Кочані зібралася велика кількість родичів і друзів поранених і загиблих. Муніципальна організація Червоного Хреста складає списки для встановлення особи загиблих.