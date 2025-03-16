В Ізюмі росіяни вбили жінку, ще троє людей отримали поранення

Ввечері, 15 березня, щонайменше чотири БпЛА вибухнули у місті Ізюм. Пошкоджено кілька приватних будинків. Постраждало четверо мирних мешканців. 67-річна жінка від отриманих травм померла у лікарні. Також госпіталізовані двоє хлопців 17 років та 76-річна жінка.

Ще один безпілотник було збито силами ППО.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Слідчі, криміналісти та вибухотехніки провели огляд місць влучань та вилучили речові докази.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.