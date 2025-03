В Гренландії відбулися великі антитрампівські демонстрації

Близько тисячі людей зібралися в суботу в столиці Нуук на найбільшу в історії Гренландії демонстрацію, пише SVT Nyheter.

Це чимала кількість, враховуючи, що населення Нуука і Гренландії становить 19 000 і 57 000 осіб відповідно.

Демонстрації проходили і в іншому місті, Сісіміуті.

“Ми можемо мати різні думки з багатьох питань, але в цьому питанні ми всі єдині”, – сказав Єнс-Фредерік Нільсен, лідер ліберальної партії Demokraatit (Демократи), яка несподівано стала переможницею на парламентських виборах цього тижня.

На транспарантах були зображені англомовні гасла, такі як «Yankee go home» і «We are not for sale» (“Янкі, йдіть додому”, “Ми не продаємося”).

Демонстрації розпочалися після заяви президента США Дональда Трампа про те, що США так чи інакше візьмуть під свій контроль Гренландію. Нещодавно, у четвер, він повторив, що вірить у те, що це станеться.