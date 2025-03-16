Суспільство

В Гренландії відбулися великі антитрампівські демонстрації
16 Березня 2025 10:47
читать на русском →
Протестувальники біля консульства США в Нууку в суботу, 15 березня 2025 / Фото Scanpix
Протестувальники біля консульства США в Нууку в суботу, 15 березня 2025 / Фото Scanpix

Близько тисячі людей зібралися в суботу в столиці Нуук на найбільшу в історії Гренландії демонстрацію, пише SVT Nyheter.

Це чимала кількість, враховуючи, що населення Нуука і Гренландії становить 19 000 і 57 000 осіб відповідно.

Демонстрації проходили і в іншому місті, Сісіміуті.

“Ми можемо мати різні думки з багатьох питань, але в цьому питанні ми всі єдині”, – сказав Єнс-Фредерік Нільсен, лідер ліберальної партії Demokraatit (Демократи), яка несподівано стала переможницею на парламентських виборах цього тижня.

На транспарантах були зображені англомовні гасла, такі як «Yankee go home» і «We are not for sale» (“Янкі, йдіть додому”, “Ми не продаємося”).

Демонстрації розпочалися після заяви президента США Дональда Трампа про те, що США так чи інакше візьмуть під свій контроль Гренландію. Нещодавно, у четвер, він повторив, що вірить у те, що це станеться.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Березня 2025 12:37

Зеленський: Росія за тиждень здійснила понад 1020 атак дронами та скинула майже 1360 авіабомб
16 Березня 2025 13:35

Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула висунули обвинувачення
16 Березня 2025 13:13

Der Spiegel: Росія використовує чат-боти ШІ для своєї пропаганди
16 Березня 2025 11:26

“Гострі Картузи” підрахували скільки коштує знешкодження одного окупанта
16 Березня 2025 09:52

“Голос Америки” припинив мовлення
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
усі думки