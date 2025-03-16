Британські міністри мають намір скоротити Всесвітню службу BBC

Уряд Великої Британії розглядає питання про скорочення гранту Всесвітньої служби BBC у рамках перегляду витрат, пише Financial Times.

Генеральний директор BBC Тім Деві заявив, що корпорація готується до взаємодії з представниками Міністерства закордонних справ щодо наслідків цього рішення.

«В останні кілька днів нас попросили підготуватися до подальшої взаємодії з FCDO [Foreign, Commonwealth and Development Office] щодо впливу скорочення видатків на зарубіжний розвиток», – написав він головам парламентських комітетів із міжнародного розвитку, культури та закордонних справ.

Він додав: «Ми будемо раді тримати вас у курсі, якщо це призведе до фінансових наслідків для Всесвітньої служби у 2026-27 роках і в наступні роки».

Більша частина гранту Всесвітньої служби надходить з офіційного бюджету допомоги, а невелика частина – з інших джерел фінансування в Міністерстві закордонних справ.

Представники уряду заявили, що скорочення гранту Всесвітньої служби BBC перебуває на розгляді, але наполягають на тому, що жодних остаточних рішень ухвалено не було.

Керівники BBC побоюються, що уряд скористається скороченням зарубіжної допомоги, щоб ще більше урізати бюджет Всесвітньої служби цього року.

Джонатан Манро, глобальний директор BBC News, заявив Financial Times, що «в умовах різкого скорочення свободи преси, процвітання дезінформації та агресивного розвитку підтримуваних державою ЗМІ роль [Всесвітньої служби] стає дедалі важливішою».

Він додав: «Нам необхідне стійке, довгострокове рішення щодо фінансування, яке дасть змогу Всесвітній службі розв’язувати ці глобальні проблеми та інвестувати в послуги на майбутнє».

Представники FCDO зазначили, що модель фінансування BBC має бути розглянута під час майбутнього перегляду статуту корпорації.

FCDO заявила: «Уряд високо цінує Всесвітню службу BBC, яка охоплює глобальну аудиторію в 320 млн осіб і залишається найнадійнішою міжнародною службою новин у світі».