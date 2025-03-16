Суспільство

Після заяв Трампа потік іноземних добровольців до Сил оборони України збільшився
16 Березня 2025 11:53
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Канадський доброволець Wali / Фото: lapresse.ca
Канадський доброволець Wali / Фото: lapresse.ca

Кількість іноземних добровольців у лавах Сил оборони України зросла після резонансних заяв Дональда Трампа та членів його команди.

Як повідомляє Kyiv Independent, після суперечки в Овальному кабінеті кількість заявок на вступ до одного з елітних підрозділів, що приймає іноземців, збільшилася на кілька тисяч.

Серед новобранців – колишні військові США, які після завершення контракту вирішили долучитися до Інтернаціонального легіону України.

25-річний артилерист Вільям, ветеран американської армії, розповів, що не міг залишатися осторонь, коли міг допомогти: “Неприємно сидіти й нічого не робити, коли знаєш, що можеш зробити щось правильно”.

Для нього переломним моментом стала зустріч Трампа, віцепрезидента Венса та президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого.

Ще один доброволець, ветеран бойових дій в Афганістані Рон із Колорадо, розповів, що вирішив особисто підтримати Україну, адже вважає політику США щодо війни несправедливою: “Це абсолютний сором. Я просто не можу більше сидіти осторонь і спостерігати, особливо коли українці з таким обмеженим озброєнням роблять неймовірні речі”.

До лав Сил оборони також приєднався 40-річний чоловік, який представився як Esquire. Він не має військового досвіду, але пояснив своє рішення так: “Я почуваюся зрадженим. Мені погано, і здається, що моя країна вже не така, якою я її уявляв”.


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