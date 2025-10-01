        Суспільство

        У Новой Каховці під час атаки дрона тяжко поранено колаборанта Леонтьєва

        Сергій Бордовський
        1 Жовтня 2025 10:28
        Російські ресурси повідомляють, що у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області поранено так званого «голову ради депутатів» міста Володимира Леонтьєва. За словами гауляйтера регіону Володимира Сальдо, він зазнав ушкоджень унаслідок атаки дрона типу «Баба-Яга» і перебуває у тяжкому стані в лікарні.

        Гауляйтер Сальдо повідомив про поранення колаборанта Леонтьєва під час атаки дрона / Фото з соцмережі

        Леонтьєв — відомий колаборант, який після повномасштабного вторгнення Росії перейшов на бік окупантів та очолив підконтрольну Кремлю «адміністрацію» Нової Каховки. До цього тривалий час він був міським головою, а після окупації співпрацював із російською владою.


