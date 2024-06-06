Кримінал

СБУ оголосила підозру російському генералу, який наказав підірвати Каховську ГЕС

6 Червня 2024 18:18
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сбу, каховка
Олег Макаревич / Фото х відкритих джерел

За матеріалами СБУ та ОГП підозру отримав російський генерал, який наказав підірвати Каховську ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Слідчі Служби безпеки та співробітники Офісу Генпрокурора зібрали доказову базу на генерал-полковника, командувача угруповання військ “Днєпр” ЗС РФ Олега Макаревича.

За матеріалами справи, цей воєначальник віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього злочину було повністю знищено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області.

Через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму.

Серед іншого це створило загрозу для технічного обслуговування Запорізької АЕС, а саме – порушило функціонування охолоджувальної системи атомної станції.

За матеріалами СБУ Макаревичу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).


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