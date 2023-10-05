Окупанти вдарили по Харківщині: 49 людей загинуло

Росіяни обстріляли цивільний об’єкт у селі Гроза, Куп’янського району, попередньо відомо про 49 загиблих.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, президент Володимир Зеленський у Telegram, прокуратура Харківської області.

“Близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у с. Гроза Куп’янського району, де було багато цивільних людей.



Зараз на місці продовжують працювати рятувальники. Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 48 загиблих людей, серед них хлопчик 6 років.



6 людей, в тому числі 1 дитина, отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу. Рятувальні роботи на місці тривають”.

Прокуратура області станом на 16 годину повідомляє про 49 загиблих і 7 поранених.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких та вкотре наголосив, що російський терор потрібно зупинити. Президент зазначив, що зараз говорить із європейськими лідерами про посилення української ППО, посилення воїнів.

“Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 48 загиблих. Мої співчуття! Надається допомога пораненим…

А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно.

Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя!”.